加息在即觀望氣氛濃 恒指今或隨外圍低開

受內地利好消息帶動，港股上周五重上21000點，恒指收報21089點，飆升813點，惟美股三大指數上周五全線向下。踏入「五窮月」，有市場人士對5月看法並不悲觀，認為恒指有機會已見底，但由於港股假前升幅較大，不排除今日會低開。



中概股審計風波傳出有進展，加上內地擬推出支持平台經濟規範健康發展的具體措施，恒指上周五抽升813點，收報21089點，但4月仍累跌逾900點。美國三大指數上周五均大跌逾2%，恒指夜期亦承接美股跌勢，收報20731點，跌272點，較上周五恒指收市低水358點。



昨日勞動節補假，香港及內地股市休市，亞洲股市偏軟，日本日經平均指數收報26818點，微跌29點；南韓首爾綜合指數收報2687點，微跌7點。



金利豐證券研究部執行董事黃德几認為，由於港股假期前升幅較大，不排除今日會低開，支持位為20600點，阻力位為21500點。他表示，對5月看法並不悲觀，認為內地推出不同政策支援不同行業，疫情過後可能推出財政政策，有利A股且帶動港股，而恒指早前有機會已見底。

分析：港股或見底 五窮月未悲觀



香港股票分析師協會主席鄧聲興指出，港股本來轉好，惟美股上周五急跌，或令恒指今日緊隨外圍低開，投資者取態亦可能較審慎，因多個負面因素仍在，恒指將於20000至22000點水平上落。他續指美國聯儲局會持續發表鷹派言論，以壓抑通脹，惟會否大力執行則持觀望態度，因為近期美元強勢，有助減輕進口通脹。



美國聯儲局將於本周四公佈議息結果，芝商所利率期貨工具FedWatch數據顯示，今次議息加息達0.5厘機率達99.8%，其餘0.2%料僅加0.25厘。聯儲局主席鮑威爾早前已預告，今次或加息0.5厘以壓抑通脹，上次議息記錄更顯示，局方計劃最早5月起每月縮表950億美元，較上一輪縮表周期的規模多近一倍。



展望本周，香港首季國內生產總值及4月份外匯儲備數據，以及4月份中國財新綜合採購經理人指數亦會出爐。