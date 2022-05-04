股票債券投資大幅損手 外匯基金首季蝕550億

受股債投資大幅損手影響，外匯基金今年第一季投資錄得虧損550億元，為2020年第一季以來再錄投資虧損，其中債券大幅虧損347億元，是歷來最差表現，香港及其他股票則分別蝕94億及246億元，四大資產類別僅外匯投資錄137億元收益。



上季債券投資虧損達347億元，是歷來表現最差，虧損按年擴大近1.2倍，去年第4季收益29億元。港股投資則虧損94億元，是連續三個季度錄得虧損，並按季擴闊近31%。其他股票投資虧損246億元，是兩年來表現最差，去年首季及第四季分別錄得188億及227億元投資收益。

債券表現歷來最差



外匯投資則表現最好，首季非港元資產外匯估值上調137億元，按年急升10倍，按季亦升63%。今年首季，外匯基金支付予財政儲備的款項為110億元，去年全年則支付了344億元予財政儲備。



金管局副總裁李達志表示，希望外界不要以單季成績作定論，因外匯基金的目的是長期保本增值。以外匯基金約5萬億元資產計算，首季虧損幅度約佔1%，較市面上許多基金為低。



金管局總裁余偉文則表示，面對高度不確定的外圍環境，預期債股匯投資都會持續困難，但他不估計外匯基金第二季及全年會否再出現虧損。



對於首季債券投資損失高達347億元，余偉文指，市場對美國加息的預期，較今年初出現很大而且快的變化，年初至今10年期美國國債孳息率升逾100點子，債價相應下跌，債息收益也難抵銷債價跌引致的虧損。



余偉文說，外匯基金面對的外圍環境不確定性很高，如環球高通脹、美國加息，以及俄烏局勢變化，將影響環境經濟增長、通脹並避險情緒，再加上疫情，往後債股匯的波動風險大，投資環境相當困難。余偉文稱，因應市況波動，外匯基金已作多項防禦性措施，包括縮短債券年期增持現金，將定息債轉為浮息債；中長期則加大多元化投資，尤其是長期增長組合。