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澳博首季收益25.4億

2022-05-04 列印
■去年7月開幕的上葡京，首季毛收益2.71億元。
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澳博控股（880）公佈截至今年3月底止首季業績，期內總收益約25.38億元，按年增加2.4%；當中博彩淨收益約23.5億元，按年跌2.6%。集團首季虧損12.82億元，按年增加98.14%；經調整除稅、息、折舊及攤銷前虧損（LBITDA）為4.74億元，按年增加48.1%。

澳博首季貴賓博彩毛收益3.44億元，按年減29.1%；中場博彩毛收益20.58億元，按年增0.3%；角子機博彩毛收益1.39億元，按年增19.5%。

上葡京首季毛收益2.71億元，經調整物業LBITDA約2.16億元。新葡京於2022年第一季毛收益為5.92億元，按年增加4.7%；經調整物業LBITDA為1.28億元，按年增加10.5%。截至今年3月底，澳博錄得現金、銀行結餘、短期銀行存款及已抵押銀行存款為17.5億元，債項228.11億元。
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