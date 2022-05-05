科技股領跌美團插4.6% 恒指瀉232點失21000

市場持續關注美國聯儲局議息結果，港股結束5連升，恒指失守21000關，回吐232點，收報20869，成交金額724.48億元。美團（3690）及京東健康（6618）分別遭大股東減持，科技股領跌。市場預料恒指短期較為波動，波幅為300至500點。



聯儲局議息結果公佈前夕，港股周三低開76點，其後續受壓，午後低見20772，隨後輕微反彈上20895，尾市跌幅收窄，收報20869，跌232點或1.1%。科指收報4264，跌145點或3.29%。國企指數收報7137，跌129點或1.78%，成交金額724.48億元。

銀行股逆市造好



經國務院批准，中國人民銀行增加1000億元人民幣，支持煤炭清潔高效利用專項再貸款額度，專門用於支持煤炭開發使用和增強煤炭儲備能力。新奧能源（2688）收造109.1元，揚2.73%，為表現最佳藍籌股；阿里健康（241）收造4.08元，挫7.48%，為表現最差藍籌股。



銀行股逆市造好，滙控（005）擬8月底前回購最多10億美元股份，股價向好，收升1.91%，報50.75元；渣打（2888）升1.36%；恒生（011）收報142.7元，升1.06%。



大型科技股領跌，美團遭大股東沈南鵬減持，美團點評跌4.58%，收造164.5元；阿里巴巴（9988）跌3.74%，收造96.55元；騰訊（700）跌3.05%，收造368.4元；小米集團（1810）急跌2.4%，收報11.38元；快手（1024）挫5.79%，收報62.65元；嗶哩嗶哩（9626）急挫8.18%，收造176.3元。

美加息影響 短期料波動



光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基預料，港股未來將繼續受美國加息、內地疫情持續，及俄烏局勢影響，恒指短期內表現較為波動，預料波幅為300至500點，並於20000有支持。