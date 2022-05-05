百勝首季盈利倒退57%

期內收入為26.7億美元，按年增加4%，撇除外幣換算的影響則增加2%。同店銷售額較去年同期下降8%，不計及外幣換算的影響，其中肯德基和必勝客分別下降9%和5%。季內共淨新增329間門店，截至2022年3月31日，門店總數達12117間。
疫情嚴峻次季恐錄虧損
集團指，若新冠肺炎疫情未能於5月和6月顯著改善，管理層預計第二季將錄得經營虧損，主因疫情惡化導致銷售額大幅下降；第二季度銷售和利潤率較低的季節性造成同店銷售下降的影響更加顯著。
長洲一年一度的太平清醮今天開始，疫情之下，重頭戲的飄色巡遊和搶包山比賽將連續第三年停辦，影響所及，支撐飄色小演員的「色梗」，僅剩下一名老工匠製作，長洲惠海陸同鄉會主席鄺世來坦言，擔心打鐵手工藝後繼無人...
2022-05-05
中國珠峰科考隊十三名隊員昨日成功登頂，在峰頂展示中國五星紅旗，並成功架設世界海拔最高的自動氣象站。新華社形容此行具有劃時代意義。央視報道指出，科考登山隊員在昨日凌晨，從海拔八千三百米的突擊營地出發，全...
2022-05-05
美國政治新聞網《Politico》周一披露了最高法院就墮胎權的判決意見草案，文件指出多名大法官贊成推翻過去保障墮胎權的裁決。消息引發一連串政治效應，支持墮胎的民眾蜂擁至最高法院前靜坐抗議。判決意見草案...
2022-05-05
市況好轉，上車客趁勢於市場上覓盤，據《星島地產網》報道，港置營業經理胡國安表示，九龍灣得寶花園E座高層8室，面積265方呎，1房間隔，單位原叫價450萬，累減16.2萬，以約433.8萬成交，呎價16...
2022-05-05
市場持續關注美國聯儲局議息結果，港股結束5連升，恒指失守21000關，回吐232點，收報20869，成交金額724.48億元。美團（3690）及京東健康（6618）分別遭大股東減持，科技股領跌。市場預...
2022-05-05
自從確定意甲前四無望之後，羅馬專注於歐協聯，多名主將上場聯賽休息，養精蓄銳務求在今晚四強次回合主場挫李斯特城晉級。意國首都狼射手譚美阿巴謙今季於這項盃賽十一戰入八球，腳風頗順，今仗有力領軍攻陷近況差勁...
2022-05-05
ViuTV真人騷《全民造星IV》為樂壇提供咗三隊女團，包括官方女團COLLAR，40強嘅8人女團Lolly Talk，以及由阿VAL（趙展彤）及CK（黃斯琪）自發組成的20強組合STRAYZ，5人以獨...
2022-05-05
一場世紀疫情，根據網上專頁統計，各國一共有五億一千五百多萬人確診，六百二十四萬多人染疫亡。香港估計有逾四百多萬人確診，迄今造成九千三百二十八人死亡。從數字看，新冠肺炎疫情，的確驚心動魄，即使沒有感染病...
2022-05-05
昨晚舉行八泥一草賽事，告東尼憑「勇敢動力」、「愛馬劍」和「柏林探戈」三W，其中後兩駒由田泰安經手贏馬，他亦後上成為騎師王。至於蔡約翰與嘉里合作勝出「當家信心」和「華卓晴」，蘇保羅則憑「箭意」和「好好心...
2022-05-05