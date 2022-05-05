百勝首季盈利倒退57%

百勝中國（9987）公佈首季業績，截至今年3月底止，淨利潤為1億美元，按年下降57%，主因經盈利潤下降，以及公司對美團（3690）按市值計價的股權投資帶來的虧損。經調整淨利潤為1.02億美元，按年下降56%；若不計及公司按市值計價的股權投資，則下降 47%。



期內收入為26.7億美元，按年增加4%，撇除外幣換算的影響則增加2%。同店銷售額較去年同期下降8%，不計及外幣換算的影響，其中肯德基和必勝客分別下降9%和5%。季內共淨新增329間門店，截至2022年3月31日，門店總數達12117間。

疫情嚴峻次季恐錄虧損



集團指，若新冠肺炎疫情未能於5月和6月顯著改善，管理層預計第二季將錄得經營虧損，主因疫情惡化導致銷售額大幅下降；第二季度銷售和利潤率較低的季節性造成同店銷售下降的影響更加顯著。