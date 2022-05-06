重磅科網股乏後勁 恒指高開低收76點

美國聯儲局議息後立場偏鴿，加上中國連番提出支持平台經濟發展，刺激港股高開。恒指早段一度急漲415點，但其後輾轉向下，最終倒跌76點，收報20793點。港股通本周唯一一日開放，大市成交略回升至1007億元，「北水」淨流入僅5.5億元。



聯儲局一如市場預期加息0.5厘，將聯邦基金利率目標範圍調高到0.75至1厘，是今年第二次加息，而且是2000年5月以來首次加息半厘。但主席鮑威爾議會後表示沒有積極考慮單次加息0.75厘；另外，局方宣佈重啟縮表規模為每月475億美元，三個月後始逐步提高至每月950億美元，亦比市場預期放慢腳步。

百威績優漲7%冠藍籌



官媒《經濟日報》發表評論文章，指日前中央政治局會議提出支持平台經濟發展，有關表述意義非同尋常，可預期局方對平台經濟後續監管，將從非常態集中治理，走向以市場化、法治化、國際化為原則常態化監管。重磅科網股後勁不繼，阿里巴巴（9988）微漲0.16%，收報96.7元；美團（3690）微升0.12%，收報164.7元；騰訊（700）倒跌0.5%，收報366.4元。



百威亞太（1876）首季正常化溢利3億美元，按年增29%，好過市場預期，股價急升6.8%，收報21元，為表現最好藍籌；石藥（1093）亦升1.9%，收報8.13元。至於藥明生物（2269）則挫5.4%，收報54.2元，是表現最差恒指成份股。



歐盟計劃未來六個月內全面禁止俄羅斯石油進口，並在年底前禁止成品油進口，紐約期油周三大升逾5%，帶動中石油（857）漲2%，收報4元；中海油（883）升0.7%，收報11.02元。

分析料後市下試10天線



勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵表示，港股近期已錄一定升幅，短期未見利好消息刺激再上，而且連續4日受制20天線，料後市或下試10天線約20500點。