科網股領跌 恒指挫791點險守2萬關

加息陰霾再次來襲，美股隔晚急挫，三大指數跌幅均逾3%，港股隨外圍低開，科網股領跌，恒指兩度跌穿20000關，曾瀉逾800點，終收報20001點，跌791點，險守20000點，成交額1178億元。



國指收挫308點，收報6809點；科指收跌222點，收報4036點。以全周計，恒指瀉1087點；國指跌489點；科指挫435點。



本地重磅科技股「無運行」，阿里巴巴（9988）瀉6.6%，收報90.35元；京東（9618）急挫6.2%，收報226.6元；騰訊（700）挫4.7%，收報349.2元；美團點評（3690）跌4.68%，收報157元；小米（1810）收挫4.1%，報11.1元；快手（1024）挫5.9%，收報60.1元。

聯想逆市漲2% 藍籌最佳



不過，外電報道中國已要求中央政府機關、國有企業、政府相關企事業單位等，將現時使用的外國品牌電腦更換為國產設備，令聯想（992）及金山軟件（3888）分別收升2.1%及1.3%，報7.84元及23.2元，聯想更是表現最好藍籌股。



另外，碧桂園（2007）挫9.7%，收報4.86元；華潤啤酒（291）瀉10.3%，收報40.9元；李寧（2331）挫7.3%，收報55元；安踏體育（2020）下滑6.3%，收報83.5元；小鵬汽車（9868）急插9.8%，收報91.15元。此外，滙控（005）失守50元，收跌2.9%報49元；港交所（388）收跌4.1%，報327.6元。



光大證券策略師伍禮賢表示，投資者憂慮中國經濟增長表現，令內地股市向下，港股受中美股市夾擊，恒指處於調整階段，重要支持位為19800至20000點。他指出，美股以高位計，已累跌3成，可謂踏入技術性熊市，故港股假期後復市未必會迎來反彈，惟仍要視乎中美股市走勢。