外圍偏軟A股成交縮 恒指料可守19600點

外圍股市跌跌不休，美股早段全線下挫，歐洲股市均曾跌約1%至2%。A股昨日個別發展，惟滬深股市成交額合共約6700億元人民幣，創一年新低。分析指由於美股下跌、人民幣及港匯持續走弱等，港股今日或會低開，惟跌幅未必太大，冀可守住19600至19700點。



內地股市昨日窄幅波動，上證指數3000點關口失而復得，低見2983點，收市升2點，報3004點，成交額近3000億元人民幣。深證成份指數則跌44點，報10765點，成交額3714億元人民幣。滬深股市成交額合共6714億元人民幣，較上個交易日減少884億元，創一年新低。創業板指數收跌16點，報2228點。

夜期低水313點



港股昨日因佛誕翌日假期休市，上周五恒指險守20000點水平，收跌791點，報20001點，全周計累跌1087點。恒指夜期則跌穿兩萬關口，收報19689點，跌181點，較上周五收市價低水313點。



金利豐證券研究部執行董事黃德几表示，由於美期下滑、人民幣及港匯持續走弱等，港股今日或會低開，惟跌幅未必會太大，暫時不會再下試18300點，冀可守住19600至19700點。他認為，如果內地疫情受控，以及美國通脹數據好過預期，有機會扭轉港股弱勢。



耀才證券研究部總監植耀輝亦認為，恒指今日很大機會低開，支持位為19600點，港股走勢則視乎中美經濟數據，以及美國債息情況。他提及，近期美股波動，拖累全球金融市場，預計美股會持續震盪一段時間。

貝殼周三在港掛牌



本周中國及美國均會公佈4月生產者物價指數（PPI）及消費者物價指數（CPI），美國亦會公佈4月進出口物價數據。



另外，早前公佈以介紹形式來港作雙重上市的貝殼（2423）披露，其美國存託股票（ADS）上周五收報12.27美元（約31.9港元），每股ADS代表3股A類普通股，A類普通股將於周三在港掛牌，每手買賣單位為100股。