外圍拖累恒指挫368點 車股捱沽比亞迪跌6%

汽車股全線捱沽，比亞迪（1211）旗下長沙廠被指污染環境遭政府調查，受消息拖累，該股收挫近6%，報215元；長城汽車（2333）上月銷量急跌，該股挫5.4%，收報9.11元；小鵬汽車（9868）急插9.9%，收報82.1元；蔚來（9866）挫10.2%，收報109.6元。
京東急挫8.2%
據報美國商務部正研究禁止美國公司向中國公司出售先進晶片製造設備，受消息拖累，華虹半導體（1347）急插12.7%，收報24.7元；萬國數據（9698）跌10.9%，收報26.65元；中芯（981）跌0.4%，收報15.16元。
大型科網股同樣下挫，京東（9618）急挫8.21%，收報208元；騰訊（700）挫2.3%，收報341.2元；阿里巴巴（9988）跌4.8%，收報86元；美團點評（3690）跌3.3%，收報151.8元；小米（1810）跌2.5%，收報10.82元；百度（9888）挫7.1%，收報109.5元。
內房板塊走低，龍光集團（3380）跌3.12%，收報2.17元；龍湖集團（960）跌1.73%，收報36.75元。
分析料或向下整固
光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，港股早段下挫800點，主要受外圍美股下挫，以及離岸人民幣匯價創新低，市場憂慮資金流走拖累。他指港股若未來幾日未能重返20000點水平，恒指料繼續向下整固，於18800至20000點水平上落。