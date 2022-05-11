畢馬威辭任陽光100核數師

繼羅兵咸後，另一四大會計師事務所畢馬威亦辭任內房核數師，陽光100中國（2608）宣佈，畢馬威已辭任其核數師，自5月7日起生效。世茂集團（813）A股上市子公司世茂股份正尋求對原定5月22日到期的一隻5億元人民幣債券推遲一年還本。雅居樂（3383）公佈去年經審核業績，與早前公佈的未經審核業績保持相同，惟不派末期息。



畢馬威表示，對於來自指定主體的應收款、逾期借款、債券違約、交叉違約及公司持續經營能力的重大不確定性，集團管理層尚未提供所要求的資料、解釋及相關支持文件，截止辭任日期，該等事項仍未解決。



陽光100中國則認為，由於中國內地的新冠疫情防控措施、公司人員變動及中國房地產行業整體下行趨勢，公司需要時間取得相關的債務資料，包括延期和結算安排；及作出會計估值，主要包括對存貨和投資物業等資產的價值估計。