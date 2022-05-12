騰訊領漲恒指升19 0點 大摩明年中目標21500

美國總統拜登表示，考慮取消部份對華進口商品的關稅，以助壓抑美國通脹，刺激恒指在美團（3690）、騰訊（700）等重磅股帶領下升190點，收報19824點，二萬關得而復失，大市成交1261.52億元。



摩根士丹利發表報告指，恒指明年中的基本情景目標為21500點，最樂觀可見26500點，最悲觀則跌至17000點。

二萬關得而復失



恒指低開121點後回升，一度急升571點，重上二萬大關，午後升幅收窄，收報19824，升190點或0.97%，二萬關得而復失；國企指數收報6769，升111點或1.67%；科指收報4019，升112點或2.89%。即月期指收報19769，升295點，低水55點，成交10.17萬張。下月期指收報19525，漲268點，成交3130張。



中國汽車協會公佈，4月汽車產銷量按年分別下降46.1%及47.6%，但新能源汽車產銷量增長43.9%及44.6%，汽車股落鑊熱炒，比亞迪（1211）飆8.47%，收報233.2元，是表現最佳恒指成份股；吉利汽車（175）升6.81%；長城汽車（2333）升5.93%；理想汽車（2015）升9.75%，收報87.2元。



ATMJ個別發展，美團點評漲6.32%，收造161.4元；騰訊升2.7%，收造350.4元；京東（9618）升0.09%；阿里巴巴（9988）跌0.41%，收報85.65元。內房股普遍偏軟，中國海外（688）收跌2.96%；龍湖集團（960）收跌1.9%。

短期升幅或有限



勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵表示，投資者信心明顯不足，會趁好消息獲利，但恒指連續兩日企穩，並補回近期下跌裂口，短期或有力挑戰10天線約20300水平。但他提醒，美國研究取消的中國產品關稅較大機會是日用品，高科技產品則將仍面臨高關稅，值得市場關注政策往後變化；另一方面，中國的救市措施未見有力政策出台，料A股中線仍要反覆，限制港股反彈幅度。