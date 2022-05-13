美股續挫科網股捱沽 恒指隨外圍瀉444點

美國上月通脹放緩但仍高於預期，美股再跌，隔晚杜指收跌326點，納指更插3.18%，港股周四隨外圍向下，恒指低開268點，走勢反覆向下，科網股拖累大市，恒指收報19380點，挫444點，成交金額1156.25億元。



恒指低開268點後，跌幅一度收窄至僅跌93點，高見19731點，惟午後跌幅擴大，曾跌500點，低見19342點，最終收報19380點，挫444點或2.24%；國指收跌174點，報6594點；科指收報3864點，跌154點或3.84%。

京東挫7.8%藍籌最差



科網股拖累大市，ATMXJ齊跌，京東（9618）急挫7.78%，收報192元，為表現最差恒指成份股；阿里巴巴（9988）跌6.6%，收造80元；騰訊（700）跌1.77%，收造344.2元；美團點評（3690）挫2.73%，收造157元；小米集團（1810）急挫5.82%。



藍籌股普遍下跌，滙控（005）急挫3.41%，收報46.75元，但九龍倉置業（1997）逆市升0.95%；長江基建（1038）升0.37%，收報53.6元。



有消息傳四環醫藥（460）將被華潤集團私有化，四環醫藥逆市升3.44%，收報1.2元。



人民幣走弱，內房股受壓，中國海外（688）瀉4.79%；龍湖（960）下滑3.5%，收報34.8元；華潤置地（1109）跌2.6%，收報32元；雅居樂（3383）跌7.6%，收報3.06元。

下試3月低位料機會微



香港股票分析師協會主席鄧聲興表示，受美股隔晚走低及內地堅持動態清零影響，港股周四向下，預期恒指短期波幅介乎18200至22000，惟認為下試3月低位18235機會不大。中信（267）及長江基建周四均錄得升幅，他指出由於增長股有下行風險，加上投資者的風險胃納減少等，故一直有資金泊入防守型股份。