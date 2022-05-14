科網股領漲 恒指急彈518點

隔晚美股喘穩，帶動港股昨日高開235點，其後升幅擴大，恒指收報19898點，升518點；國指收報6807點，漲212點，科指重上4000大關，收報4038點，升174點，成交金額1166億元。以全周計，恒指累跌103點，京東（9618）累挫11.9%，為藍籌股中最差；吉利（175）最省鏡，全周累升10%。國指全周累跌2點；科指全周累升2點。



碧桂園服務（6098）急升10.4%，收報28.1元。

碧服阿里健康齊漲逾10%



科網股整體向好，美團點評（3690）飆6.8%，收報167.6元；騰訊（700）漲近3%，收報354.4元；阿里巴巴（9988）上揚2.8%，收報82.2元；京東（9618）急升近4%，收報199.6元；快手（1024）升8.4%，收報67.8元；百度（9888）升6.2%，收報111元；嗶哩嗶哩（9626）漲3.7%，收報153.2元；小米集團（1810）急漲6.6%，收報11.04元。



上海市衛生健康委數據顯示，4月1日以來，上海市互聯網醫院業務診療量明顯增加，互聯網醫療股走強，阿里健康（241）升10.8%，收報4.12元，為表現最好恒指成份股；平安好醫生（1833）升6.3%，收報17.1元；京東健康（6618）升8%，收報45元。

車股踩油 長汽飆12%



內地多省市開展購車補貼活動及上海企業復工面不斷擴大，汽車股熱炒，長城汽車（2333）飆12.5%，收報11.1元；吉利汽車（175）急升8.1%，收報12.76元；比亞迪（1211）飆5%，收報237.2元；理想汽車（2015）急升6.9%，收報86.55元；小鵬汽車（9868）急漲8.3%，收報85.1元；蔚來（9866）升5.7%，收報106.6元。



MSCI公佈半年度檢討結果，多家MSCI指數新貴造好，泡泡瑪特（9992）升4.7%，收報31.15元；招金（1818）升1.6%，收報6.43元；東方海外（316）升8.6%，收報221.6元；特步（1368）升5.4%，收報10.38元。



勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵表示，港股暫未見明顯走勢，短期阻力仍在2萬關，科技股造好帶動大市向上，後市發展要注意科技股走向。他續指，若下周內地有利好科技股監管消息，恒指可重上2萬關，有機試20300點；若沒好消息，下周或會回落至19500點。