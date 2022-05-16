外圍氣氛改善 內地出招救經濟 恒指本周料重上二萬

聯儲局加息預期降溫，刺激美股上周五上揚，對於港股今天開市走勢，有市場分析認為，隨著外圍股市氣氛改善、內地陸續推出刺激經濟政策，以及上海疫情逐步受控，預料恒指周一將會高開，並重返二萬點。



恒指上周五升518點，收市報19898點，夜期收報19967點，升199點，高水68點。按重磅股美國預託證券，以及新加坡場外期指走勢顯示，恒指今天將在二萬點之上高開。新加坡場外期指見20100點，以美國預託證券走勢推算，恒指約在20080點附近。

金管局四度接港元沽盤



聯儲局主席鮑威爾明言，當局未來兩次會議都可能各加息0.5厘，言論有助舒緩市場重手加息憂慮，美股上周五大幅反彈，納指飆3.82%，報11805點；標普500指數升2.39%，報4023點；杜指升1.47%，報32196點。



另外，金管局日前公佈，港匯再觸及7.85的弱方兌換保證，局方為捍衛聯繫匯率制度，遂在美國交易時段上周五再出手承接31.64億港元沽盤，並釋出4.03億美元資金，為今年來第四次，亦是連續第三日出手。今年以來港元合共「走資」117億港元，本港銀行體系結餘將在本月17日降至3259億元。



陳茂波昨日在網誌指出，本港銀行體系結餘仍充裕，且有達4657億美元的充裕外匯儲備，「有堅實的能力維持聯繫匯率制度」，而一直以來都密切監測港元和相關衍生工具市場的情況，亦未見出現異常的活動。



金利豐證劵研究部執行董事黃德几表示，雖然上海疫情仍未完全受控，但已轉趨穩定，而內地政府陸續出招，包括人行降低按揭息率，反映中央在內地疫情爆發下，面對第二季經濟增長放緩的壓力愈來愈大。他預料，中央將會陸續推出貨幣、財政政策刺激經濟，利好A股及港股表現。由於外圍股市反彈，料周一港股將會高開，恒指將重返二萬點以上，本周或會上試20500點。外圍加息壓力、人民幣匯價走低等因素仍持續影響港股，但市場正在消化有關影響。

投資者入市審慎 成交料低迷



華盛證券證券分析師聶振邦表示，上周五美股跌勢已見喘定，有望帶動恒指上試10天線約20300點水平，但如果周初無法企穩二萬關，將繼續在19500至20000點窄幅整固。他認為，整體而言投資者入市仍然態度審慎，成交將持續低迷，港股後市將視乎有否國策出台以提振股市，以及美國加息預期對外圍氣氛的影響。