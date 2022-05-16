內地首套房貸款利率 人行降最多20個基點

人民銀行、銀保監下發通知，為支持剛性和改善性住房需求，促進房地產市場平穩健康發展，調整差別化住房信貸政策，對於貸款購買普通自住房的居民家庭，首套住房商業性個人住房貸款利率下限，由不低於相應期限貸款市場報價利率（LPR），調整為不低於相應期限LPR減20個基點，二套住房商業性個人住房貸款利率政策下限按現行規定執行。



光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基指，新冠疫情增加了中國經濟的下行壓力，該政策可以減輕買方的財務負擔，有穩定市場的正面作用。



央行表示，在全國統一的貸款利率下限基礎上，人民銀行、銀保監會各派出機構按照「因城施策」的原則，指導各省級市場利率定價自律機制，根據轄區內各城市房地產市場形勢變化及城市政府調控要求，自主確定轄區內各城市首套和二套住房商業性個人住房貸款利率下限。

減買家負擔 穩定市場



據內媒報道，該通知主要針對新發放商業性個人住房貸款，存量商業性個人住房貸款利率仍按原合同執行。政策調整後，按現時5年期貸款市場報價利率（LPR）4.6厘，即住房貸款利率下限為4.4厘，對一般居民來說，購買首套普通自住房時，利息支出會有所減少，假設房貸金額50萬人民幣、期限30年，每月可減少60人民幣供款，30年合共可減少利息支出約2萬人民幣。



此外，東莞市住房和城鄉建設局等八部門則聯合發佈《關於促進房地產市場平穩健康發展的通知》，提出符合國家生育政策生育二孩或三孩的居民家庭，可以新增購買一套商品住房。

省市紛放寬限購政策



今年內地各省市陸續放寬房地產限購政策，4月下旬以來，已有超過10個重點二、三線城市相繼調整了三限政策，其中銀川、徐州、金華、惠州、東莞、南通、西安等7個城市更因為房市過熱，在去年遭住建部約談、督導。