恒生滙豐中銀推優惠 吸跨境理財通客戶

「跨境理財通」於去年開通後，反應較為平淡，為吸引更多客戶，不少香港銀行推出優惠。北向通方面，恒生銀行（011）於4月1日至6月30日內，為親臨指定分行開立北向通匯款專戶的客戶提供50元現金禮券。開戶後與恒生中國開立的北向通投資戶進行「一對一」戶口綁定，可獲額外500元，若由北向通匯款專戶，匯款至北向通投資戶，而淨匯款金額達人民幣30萬元或以上，最高可獲800元獎賞。



南向通方面，滙豐設有「新增資金獎賞」，6月30日前，於該行成功開立滙豐大灣區理財通戶口，並存入每筆達20萬元人民幣的新增資金，可獲回贈500元，上限2500元，另外，以指定方式認購基金的合資格客戶可享0%基金首次認購費。中銀香港（2388）亦於5月1日至6月底期間，為首300名全新開立、並成功匯入人民幣1萬元或以上的「南向通」投資專戶，提供300元現金獎賞，若於指定限期內，存入及持有等值50萬元或以上新資金，可獲1000元現金，惟只有名額100個。