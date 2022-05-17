碧桂園獲選示範房企漲10% 恒指微升51點成交不足千億

中國4月「三頭馬車」數據全遜預期，港股早段隨A股回落，惟午後內房迎來好消息，三間民營公司獲選為示範房企，藍籌股碧桂園（2007）及龍湖集團（960）分別飆升一成及半成，刺激大市企穩，恒指收升51點報19950點，2萬關得而復失，成交額縮減至930億元。



中國國家統計局昨日公佈，4月稱為「三頭馬車」的工業、零售及固定資產投資數據，均遜市場預期，港股承外圍高開233點後反覆向下，曾轉跌最多134點，但午後回升，收報19950點，升51點；國指收報6826點，升19點。

內地數據遜預期 大市受壓



市場資訊機構《REDD》報道，碧桂園、龍湖及美的置業（3990）獲監管機構選為示範房企，將在本周陸續發行人民幣債券，並引述三企證實有關消息。碧桂園午後應聲曾急漲16.7%，收市仍升10.4%，報4.88元，為表現最佳恒指成份股；龍湖飆4.8%，收報38元；美的置業升7.9%，收報15.04元。另外，中國海外（688）升2.16%，收報23.7元；旭輝集團（00884）急升4.82%，收報3.26元。



科指早段曾升3%後偏軟，收市近乎無升跌，收報4039點。曾指中國科網股「不宜投資」的摩根大通改口風，最新行業報告指，重新審視短期和長期基本面前景後，科網板塊較該行預期提早進入第二階段投資進程，遂上調多隻股份評級及目標價，依次看好股份為美團（3690）、網易（9999）、騰訊（700）、快手（1024）、阿里巴巴（9988）及拼多多。

美團跌逾2% 差絕藍籌



ATM個別發展，獲橋水基金連續兩季增持的阿里巴巴上揚2.9%，收報84.6元；騰訊跌1.2%，收報350元；美團跌2.4%，收報163.5元，是表現最曳藍籌股。



寶鉅證券董事及首席投資總監黃敏碩表示，恒指應升而不升並非好事，在技術上出現旗形，料後市將反覆向下，有機會逐步跌穿19000關。他又指內房股不時會趁消息炒作，但相信該板塊難以全面造好，要視乎個別企業日後物業銷售表現。