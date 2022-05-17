綠債獲48.8萬申請 每人最多獲派五手

政府昨日公佈首批綠色零售債券的認購及配發結果，當局共收到逾48.8萬份有效申請，申請債券本金總額為325.67億元。按照配發機制全部有效申請均可獲配發債券，最多可獲五手。15.08萬份認購四手或以下債券的申請，將獲全數配發所申請的債券；餘下的33.75萬份認購四手以上的申請，均將先獲發四手債券並進行抽籤，其中19.43萬份申請將獲配發多一手債券。

將於周四在港交所上市



於有效申請中，31.98萬份申請及242.99億元認購經由銀行申請，由證券經紀提出的認購申請則有16.86萬份及82.69億元。首批綠色零售債券最終發行額為200億元，將於5月18日發行，於5月19日在港交所上市。



財政司司長陳茂波說，政府首批綠色零售債券獲市民踴躍支持。他指，推出綠色零售債券除了為市民提供一個回報穩定的綠色投資選擇，並繼續推動本地零售債券市場的發展外，亦可擴大香港的綠色和可持續金融產品種類，進一步鞏固作為區內以至國際首要綠色金融樞紐的地位。