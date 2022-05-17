譚仔少賺30% 末期息11.4仙

譚仔國際（2217）公佈去年10月上市後的首份全年業績，截至今年三月底止，全年純利2.03億元，按年跌29.5%；每股基本盈利為17.5仙；末期息派11.4仙。譚仔國際主席劉達民表示，集團將繼續擴展餐廳網絡至先前未有覆蓋的地區，今年計劃分別在香港及內地，開設14間及26間新店，原計劃在澳洲開設7間門店，現時因疫情緣故，改為今年年底將在當地開設1間門店。



期內年度經調整溢利上升17.8%，至1.66億元；營業收益22.75億元，按年增加26.8%，其中香港部份佔總收入的97.6%；內地佔1.1%。

外賣收入佔比達48.3%



香港爆發第五波疫情，嚴格限制社交距離，令堂食大幅減少，劉達民指，疫情影響已反映於剛公佈的業績，集團透過推動外賣自取，令外賣收入佔比升至48.3%，減輕第五波疫情影響。