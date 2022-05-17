譚仔少賺30% 末期息11.4仙

期內年度經調整溢利上升17.8%，至1.66億元；營業收益22.75億元，按年增加26.8%，其中香港部份佔總收入的97.6%；內地佔1.1%。
外賣收入佔比達48.3%
香港爆發第五波疫情，嚴格限制社交距離，令堂食大幅減少，劉達民指，疫情影響已反映於剛公佈的業績，集團透過推動外賣自取，令外賣收入佔比升至48.3%，減輕第五波疫情影響。
先來疫情，再來移民潮，不少毛孩突然失寵，慘遭棄養。愛護動物協會去年接收八十四隻棄養狗，由於空間有限，無法再收，而棄貓達一百六十隻，貓狗加起來總數比前年上升一成三。收容棄養狗隻的義工組織亦指，今年以來每...
2022-05-17
國家統計局昨日公佈四月份多項經濟數據，受疫情影響，中國經濟出現倒退。全國規模以上工業增加值按年下降百分之二點九，按季下降百分之七點零八，社會消費品零售總額按年下降百分之十一點一，全國城鎮調查失業率為百...
2022-05-17
俄羅斯在烏克蘭的戰事受挫，情報估計俄軍已經失去三分之一的地面作戰部隊，北約指俄軍在東部頓巴斯地區的攻勢停滯不前，相信烏克蘭可以取勝。烏軍在北部第二大城哈爾科夫連日收復失地，俄軍後退往北面撤走，一批烏克...
2022-05-17
二手交投趨升，不乏換樓客入市。據《星島地產網》報道，利嘉閣地產高級聯席董事黃靜顏表示，該行新近促成上水御皇庭1座低層C室二手成交，面積約532方呎，3房間隔，獲同區換樓客以685萬承接，折合呎價約12...
2022-05-16
中國4月「三頭馬車」數據全遜預期，港股早段隨A股回落，惟午後內房迎來好消息，三間民營公司獲選為示範房企，藍籌股碧桂園（2007）及龍湖集團（960）分別飆升一成及半成，刺激大市企穩，恒指收升51點報1...
2022-05-17
利物浦鋒線人才濟濟，其中迪亞高祖達和羅拔圖法明奴就為了球隊而犧牲小我改變踢法，表現亦獲領隊高普大讚。今晚英超紅軍作客修咸頓，高普直言於英格蘭足總盃傷出的穆罕默德沙拿無緣上陣，令祖達和法明奴有機會重返正...
2022-05-17
「荃灣豬肉檔AK」劉宋威突然爆紅，短短兩星期，「威粉」於社交網成立嘅「荃灣鮮肉威威應援團」，現已超過萬三位成員。擁有Bling Bling眼神，小姐阿太狂讚佢靚仔又大隻嘅阿威，向《頭條日報》獨家公開4...
2022-05-17
疫情嚴重，人懂得抗疫自保，但家中寵物只能依靠主人保護。為了尋求新環境，人會尋找門路移民他方，但家中寵物未能同行，就會失去一個溫暖的家。本報今天報道，去年香港愛護動物協會接收的棄養貓狗合共二百四十四隻，...
2022-05-17
昨日賽事跑變化地，蔡約翰憑「旋風飛影」、「波爾多」和「勝得出色」三W，追過羅富全升上練馬師榜首位；而為「波爾多」贏馬的田泰安，另外取得兩亞兩季，最終成為騎師王。至於薛恩憑方廄「星運子爵」和羅廄「妙算...
2022-05-16