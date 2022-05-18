科網領漲恒指升652點 車股踩油蔚來彈逾10%

人民幣進一步走強，加上重磅科網股全線向好，帶領港股一舉升穿20天線，尾市升幅擴大至逾600點，恒指收報20602點，升652點，企穩兩萬點，三日累彈逾1200點。



發改委相信經濟運行很快回歸正常，恒指昨日高開243點報20193點，升幅曾縮至219點，低見20169點，但A股回穩，港股午後升幅擴大，恒指最多升676點，見20626點全日高位。恒指收市升652點，報20602點，大市成交1241億元。

舜宇升13% 藍籌最佳



據報中國國務院副總理劉鶴出席昨日的「政協數字經濟專題協商會」，市場關注劉鶴會否就放鬆科網監管發表言論，帶動科網股午後升幅擴大，科指全日大升5.8%，收報4272點。科網股是升市火車頭，騰訊（700）升5.3%，收報368.4元，成交居首達109.59億元；阿里巴巴（9988）升7%，收報90.55元；美團（3690）升6.2%，收報173.3元；小米（1810）升5.4%，收報11.72元；合共貢獻恒指310點，佔大市近半升幅。京東（9618）收市後派季績，雖然市場預測其首季業績或有倒退，但股價仍彈7.4%，收報214.8元。



金融股合力推高大市，友邦（1299）收報77.55元，升4.7%；港交所（388）收報340元，升4.2%。



汽車股持續有利好行業政策出台，股價表現突出，龍頭吉利汽車（175）收報13.64元，升8.8%；比亞迪（1211）升6.9%，收報254元。「電動車三寶」方面，蔚來（9866）飆10.7%；小鵬汽車（9868）及理想汽車（2015）升6.7%及9.5%。連帶汽車零部件股亦上揚，生產汽車鏡頭模組的龍頭舜宇光學（2382）急升13.1%，以全日高位112.2元收市，是表現最佳藍籌及科指成份股。

分析：短線上望20800點



寶鉅證券董事及首席投資總監黃敏碩表示，恒指回補21200點下跌裂口，港股走勢轉好，短期未有急插風險，相信下試19000點的機會不大，但成交不多，加上港股升幅未算全面，相信短期反彈力度有限，短線上望20800點。