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經調整純利勝預期 京東美股盤前升10%

2022-05-18 列印
■京東經調整利潤較預期佳，於美股盤前曾升近一成。資料圖片
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京東（9618）於昨日港股收市後公佈首季業績，收入達2397億元（人民幣，下同），按年增18%，較市場預期的2367億元稍高；期內純利由盈轉虧，錄得30億元虧損，去年同期則賺36億元。但若以非公認會計準則計算，經調整利潤40.32億元，按年增加1.6%，超出市場預期的25.9億元。以非公認會計準則計，EBITDA按年增加22.8%，至61億元。

京東港股昨日收報214.8元，升7.4%。受經調整利潤較預期佳刺激，京東於美股盤前曾升近一成，高見56.53美元，較港股收市價高逾2%。
京東物流虧損收窄

另一方面，同系京東物流（2618）亦公佈今年首季業績，期內收入273.5億元，按年增長22%；經調整虧損7.98億元，按年收窄41.6%。京東物流昨日收報15.94元，升3.5%。

京東物流表示，今年首季虧損減少，主要是由於可轉換可贖回優先股公允價值變動虧損減少、精細化成本控制措施、有效調整客戶結構，以及規模經濟推動成本效益提高。
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