經調整純利勝預期 京東美股盤前升10%

開始步入季尾，除了因為進入雨季會較多雨戰，因而令賽事多添變數之外，一些已無欲無求的馬房，到底會否準備收爐留力下季，也是不得不考慮的問題。不過另一方面，仍在為達標而奮鬥的榜尾馬房，無疑有拼搏原因，不過若...

2022-05-18