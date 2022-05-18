長建：正把握市況不景物色收購

長江基建（1038）舉行股東周年大會，主席李澤鉅表示，長建負債比率及融資成本低，正把握市況不景時的機遇，留意很多收購項目。他又稱，長建身為一個全球集團，認為將總部視作單一地方的概念已經過時，近年亦已習慣在不同時區透過視像開會。



李澤鉅指，長建目前負債淨額對總資本淨額比率，已較截至去年底的14.7%更低，其信貸評級為A級及前景穩定，融資成本較低，現時正留意不少交易。他續稱，長建可夥拍同系長實（1113）及電能（006）等競投新項目，特別是市況不好時可以把握機遇，現時可以物色對象不少。

可夥同系競投新項目



他指出，長建身為全球集團，已沒有正式全球總部概念，認為將一個全球集團總部視作一個地方概念已經過時。他又稱，近年科技發達，與會者都在不同地區透過混合實體及視像方式參與。