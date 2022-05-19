科網股回吐車股續揚 恒指四連升再漲41點

港股連升3日後，恒指昨日表現反覆，略為高開後一度倒跌逾200點，及後回升，收報20644點，升41點。恒指連升4日，為兩周最長升浪，累升逾1200點。周二造好的科網股見回吐，昨日公佈季績的騰訊（700）及季績勝預期的京東（9618）均一度跌3%。汽車股則再下一城，表現向好。



美國聯儲局主席鮑威爾表示美國經濟有可能「軟著陸 」，同時淡化再大幅加息的可能性。恒指昨日跟隨美股高開71點報20674點，之後一度掉頭跌212點，低見20389點，午後止跌回升，一度升109點，高見20711點，尾市好淡爭持。恒指最終收報20644點，升41點；國指收報7089點，升12點；科指收報4260點，跌12點。

京東遭削目標價 逆市跌逾1%



國務院副總理劉鶴周二在全國政協「推動數字經濟持續健康發展」專題協商會上發言，表示支持平台經濟、民營經濟持續發展，處理好政府和市場關係，支持數字企業在國內外資本市場上，刺激科網股早段短暫造好。收市後公佈季績的騰訊，高開375.2元，升1.9%後倒跌，收報365.6元，跌0.76%；阿里巴巴（9988）跌0.61%，收報90元；美團點評（3690）跌0.98%，收報172元；京東首季調整後純利40億元人民幣，勝預期，但被多家券商削目標價，最多跌4.5%，低見205.2元，收報212.4元，跌1.12%；快手（1024）跌2.65%，收報69.85元。



汽車下鄉政策有機會6月初出台，及據報中國正與車企商討今年新能源汽車補貼到期後延期，汽車及相關零件股續升，比亞迪（1211）升2.44%，收報260.2元；蔚來（9866）升7.3%，收報130.4元。

分析：大市短期難破21000關



宏高證券投資經理梁杰文表示，美國加息、內地疫情等仍不明朗，持續困擾港股，加上近期上市公司公佈的業績未見驚喜，而且市場未有利好消息，料恒指短期難突破21000關，料在19000至21000上落。