綠債意外潛水 暗盤每手蝕35元

首批綠色零售債券（4252）將於今日在港交所上市，惟其價格於暗盤市場意外潛水，其中於輝立暗盤表現最差，平開後高位曾見100.05元，其後一度低見99.5元，跌0.5%，收報99.65元，每手蝕35元，創政府發行通脹掛鈎零售債券以來最差暗盤表現。



綠債於耀才暗盤價格早段曾升1%，高見101元，最終收報99.95元，較發行價跌0.05%，每手未計手續費，帳面虧蝕5元。



綠債於富途暗盤以100元平開，開盤後曾升2%，高見102元，但8分鐘後已經開始倒跌，低見99.9元，跌0.1%；最終收報99.95元，跌0.05%，每手帳面同樣虧損5元。



政府早前公佈，綠債接獲48.8萬份有效申請，認購四手或以下投資者合共15.08萬份，均可獲全數配發；至於33.75萬人認購多於四手，其中19.43萬份申請可多獲一手。