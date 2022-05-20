騰訊業績遜預期插逾6% 科網領跌恒指挫523點

美國零售商最新業績欠佳，市場對通脹加劇憂慮升溫，隔晚美股三大指數齊插水，加上騰訊（700）首季業績差過預期，港股早市走軟，恒指低開497點，最多曾插719點，低見19924點，其後跌幅收窄，2萬大關失而復得，恒指結束4連升，收報20120點，跌523點。



科指收報4090點，跌169點；國指收報6899點，跌190點，大市成交額1211億元。科網股領跌，騰訊（700）首季業績遜預期，股價跌6.5%，收報341.8元；阿里巴巴（9988）急插7.4%，收報83.35元；京東（9618）跌3.7%，收報199.8元；美團點評（3690）挫3.8%，收報165.5元；快手（1024）跌2.9%，收報67.85元；小米集團（1810）放榜前被外電爆出將減定單最多兩成，股價急挫近5%，收報11.08元。此外，創科（669）瀉7.46%，收造98.65元，為表現最差恒指成份股。



中汽協回應汽車下鄉政策6月初有望出台傳聞是假消息，吉利（175）跌2.3%，收報13.44元；蔚來（9866）跌5.2%，收報123.6元；小鵬汽車（9868）跌3.9%，收報90.85元；比亞迪（1211）跌0.2%，收報259.6元。

內房逆市造好 新城發展漲3%



據內媒報道，內房發債「示範名單」繼碧桂園（2007）等後再添新丁，內房股逆市向好，新城發展（1030）升3%，收報3.4元；碧桂園上揚1.7%，收報4.94元；龍湖（960）升0.38%，收報39.45元。信義光能（968）亦逆市造好，股價揚1.67%，收報13.4元，為表現最好恒指成份股。

外電引述消息透露，私募基金KKR、太盟（PAG），正考慮競購香港寬頻（1310）股權，並正與顧問公司溝通及進行盡職審查，香港寬頻升3.2%，收報9.9元。



勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵表示，大市昨日下跌主要受美股急挫及騰訊業績差拖累，若美股繼續大跌，港股或會尋底跌穿2萬大關，低見19000點。