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小米首季轉蝕近6億 經調整淨利潤跌53%

2022-05-20 列印
■小米昨日公佈首季度業績。資料圖片
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小米（1810）公佈，截至2022年3月31日止第一季度錄得盈轉虧，虧損約5.88億元（人民幣，下同），上年同期錄得純利77.93億元。以非國際財務報告準則計算，經調整淨利潤28.59億元，按年減少52.9%；毛利挫10.2%至127億元。每股基本虧損2仙。期內收入733.51億元，按年減4.6%；其中境外市場收入達375億元，佔總收入的51.1%。
內地智能手機出貨量跌18%

智能手機業務收入為458億元，全球智能手機市場出貨量為3850萬台。全球智能手機ASP達1189元，按年增長14.1%。根據Canalys數據，2022年第一季度，小米全球智能手機出貨量保持第三，市佔率達到12.6%。在內地市場，小米智能手機市場出貨量按年下滑18.2%，排名第五，市佔率為13.9%。

根據第三方數據，2022年第一季度小米在中國內地地區定價在4000至6000元價格段的智能手機市場份額位列安卓智能手機廠商第一。
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