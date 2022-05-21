東方海外等4股「爆冷」染藍

恒指公司昨日公佈最新季檢結果，東方海外（316）、中升（881）、中芯國際（981）及中國宏橋（1378）「爆冷」成為藍籌新貴，瑞聲科技（2018）則遭剔出，藍籌股數目將增至69隻。港股方面，內地下調5年期以上LPR（貸款市場報價利率），中港兩地股市造好，恒指昨日收報20717點，升596點，全周累升818點。



科指則將加入蔚來（9866），並剔除ASM太平洋（522），成份股數目維持30隻。國指新增聯想集團（992），並剔除翰森製藥（3692），成份股數目維持50隻。所有變動將於6月13日起生效。

瑞聲遭剔出恒指成份股



港股方面，雖然隔晚美股急瀉，但人行昨日早上公佈，5月LPR報價顯示，5年期以上利率下調15個基點至4.45厘，幅度超過預期，刺激兩地股市齊齊向上，恒指曾高見20794點，最終收報20717點，升596點；科指收報4284點，升193點；國指收報7121點，升221點，成交金額1226.7億元。



分析指快手（1024）、京東健康（6618）、百度（9888）、海爾智家（6690）及藥明康德（2359）等有望染藍，惟齊齊大熱倒灶。快手漲5%，收報71.25元；京東健康上揚近5%，收報48.5元；百度升5.2%，收報123.6元；海爾智家升5.4%，收報27.35元；藥明康德收漲5.9%，報100元。蘋果iPhone 13 Pro系列據報增產1000萬台，代工廠鴻海小規模招工，舜宇光學（2382）上揚7.3%，收報117.4元；瑞聲（2018）則收報17.5元，升5.9%。

人行降LPR 港股彈596點



大型科網股全線反彈，小米集團（1810）首季錄得虧損約5.88億元人民幣，符市場預期，股價急漲近6%，收報11.74元；下周一晚啟動「618」促銷活動的京東（9618）飆5.9%，收報211.6元；阿里巴巴（9988）急升5.6%，收報88.05元；網易（9999）收報156元，漲5.1%；騰訊（700）升3.5%，收報352.2元。



uSMART盈立證券研究部總監陳偉聰認為，港股下周或會再升，惟過去一周升幅明顯，料恒指於21000至21200有阻力，整體市況仍處反覆格局。他指外圍面臨經濟衰弱、加息壓力，或對港股造成影響，但現時港股估值較平，加上內地經濟刺激措施出台、互聯網平台監管措施鬆綁下，將有利港股市況回穩。

