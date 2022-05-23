外圍波動 內地推寬鬆政策利好 恒指本周料上望20800

外圍股市氣氛未明，上周五恒指夜期跌302點，收報20310點，低水407點，美股個別發展，納指跌33點，杜指V形走勢，最多跌逾600點，收市倒升8點，報31261點，市場分析預期，美股走勢短期內令人擔憂，但內地近期實行寬鬆政策，有利港股，今日恒指或隨內地寬鬆政策輕微高開，但走勢仍以資金入市態度而定，本周或穩守20天線（約20300點），上望50天線20800點。



內地下調5年期以上貸款市場報價利率（LPR），上周五港股造好，收報20717點，升596點，恒指上周累升818點。美股上周五個別發展，納指跌33點，杜指最多跌逾600點，收市倒升8點，收報31261點；標指升0.57點，收報3901點。港股美國預託證券（ADR）港股比例指數收報20498點，較港收市低219點。

夜期插水302點



香港股票分析師協會副主席郭思治表示，恒指夜期跌302點，近期大市雖然回暖，但成交金額不足，上周五收復20天線，對本周大市或有提振效應，但刺激不大，加上美股的走勢短期內令人擔憂。他續指，惟內地政策則較寬鬆，利於A股後市走勢，對港股都若干效益，短期向好，今日恒指或隨內地寬鬆政策輕微高開，走勢仍以資金入市態度而定，短期或穩守20天線，上望20800點。



金利豐證券研究部執行董事黃德几表示，美股上周波動大，對美股最大的憂慮的是美國居高不下的通脹，美聯儲收緊貨幣政策；惟內地的通脹相對較低，有空間採取寬鬆的政策，因此，預料今天有機會輕微低開，但對港股持審慎樂觀態度，本周或可上試20900點。



上周五內地下調5年期以上LPR 15個基點，郭思治則指，憧憬對內房有正面效益，刺激內需，帶動內房的銷售，但對於內房的龐大債務仍是杯水車薪，及加上美元走強，外債仍高企，內房股短暫向好但仍疲弱。黃德几表示，對內房行業或有長期影響，但對內房股的刺激上周已顯現，不過，利好的政策仍釋放出現時內地官方對內房行業的支持態度。

鮑威爾發言成焦點



展望本周，歐美多國PMI數據將出爐，美聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell ）將發言，市場關注貨幣政策的走向，美聯儲公開市場委員會（FOMC）也將公佈5月貨幣政策會議紀要等等。



另外，阿里巴巴（9988）、網易（9999）、快手（1024）、百度（9888）等大型科網股，亦將於本周內公佈其首季業績。