富衛傳通過上市聆訊 冀籌78億未定招股日

電訊盈科（008）主席李澤楷旗下富衛集團（FWD）本港上市計劃進入最後直路。市場消息透露，富衛上周已成功通過港交所（388）上市聆訊，由於市況不穩，暫時未落實招股及路演時間表，但目前仍維持集資約10億美元（約78億港元）的目標，有望成為今年以來集資規模最大的首次公開招股（IPO），預計下月掛牌。富衛發言人不作置評。



富衛去年6月曾向美國證交會提交上市申請，但有傳因當地監管機構質疑集團或受中國監管，令掛牌計劃一度停滯，其後當局批准富衛開始進行投資者路演，但富衛考慮到日後美方可能對中國內地以至香港為基地的公司作出更嚴格監管，最終決定擱置計劃，並把上市地點改為香港。富衛今年2月底以同股同權形式，向港交所申請主板上市，不足3個月即獲批上市，成功闖關。

目標下月掛牌



不過，消息指富衛會視乎本周市況，才有落賓較明確的招股日期，但目標是6月掛牌。市場消息人士向本報透露，因應現時市況波動，富衛上市日期仍未有最終決定。外電今年初報道，富衛擬集資約10億美元。消息指，雖然目前市況疲弱，但公司初步仍維持該集資目標，但指因應市場波動性及投資者需求，上市計劃及集資規模亦可能有變。



李澤楷於2013年創辦富衛，目前透過PCGI Holdings Limited持有富衛65.2%。富衛上市前進行兩輪私人配售，投資者包括李嘉誠基金會、阿波羅全球管理公司等，共集資16.25億美元。

經調整利潤2.5億美元



初步申請上市文件披露，富衛去年總收益117億美元，按年升23.3%，股東應佔盈利1.88億美元，上年同期則蝕2.68億美元；經調整淨利潤2.49億美元，上年同期蝕2.16億美元。年內，新業務價值錄6.86億美元，若按固定匯率基準呈列，按年增長28%。