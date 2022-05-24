恒指跌247點穩守20天線 藍籌新貴高收宏橋漲8%

港股急跌，恒指昨日低開108點後跌幅擴大，恒指曾挫逾400點，低見20303點，午後跌幅收窄，恒指穩守20天線，收報20470點，跌247點。國企指數收報7022點，跌98點；科指收報4177點，跌106點，成交金額1051億元。



藍籌新貴撐市，中芯（981）逆市升3.3%，收報16.82元；中國宏橋（1378）上揚7.9%，收報9.87元；東方海外（316）急升6.3%，收報258.8元；中升控股（881）升0.1%，收報51.95元。被剔出藍籌的瑞聲（2018）則跌6.9%，收報16.3元；剔出科指的ASM太平洋（522）亦跌4.6%，收報71.65元。



資源股逆市向上，中海油（883）升1.4%，收報11.3元；中石油（857）升0.8% ，收報3.94元；洛陽鉬業（3993）揚1.3%，收報3.77元；贛鋒鋰業（1772）升1.1%，收報101.8元；中煤能源（1898）升2.3%，收報6.8 元。



ATMJX個別發展，美團點評（3690）跌3.1%，收報167.7元；騰訊（700）跌1.53%，收報346.8元；阿里巴巴（9988）急跌3.4%，收造85.1元；小米（1810）跌2%，收報11.5元；京東（9618）升0.6% ，收報212.8元；阿里健康（241）跌9.7%，收報4元，為表現最差恒指成份股。

體品股捱沽 李寧挫9%



體育用品股受壓，李寧（2331）挫9.1%，收報54.15元；安踏體育（2020）下滑3.4%，收報81.15元；特步（1368）跌4.3%，收報10.32元；滔搏（6110）下滑3.5%，收報5.74元。另外，科創實業（669）逆市造好，升1.83%，收報99.85元，為最表現最好恒指成份股。



金利豐證券研究部執行董事黃德几表示，港股早段跟隨A股偏軟，惟午後A股上證指數回暖，恒指跌幅收窄，雖動力不足但符預期。他續指全球環境仍複雜，及上周內地推行降樓按首套房的按息及降五年期以上貸款市場報價利率（LPR）等措施待時生效，但周一跌幅最大時仍穩守20天線，預料本周市場將好轉，短線可上望50天線20900點，低位20000關有一定支持。