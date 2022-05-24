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恒大今開會審議延付債息

2022-05-24 列印
■中國恒大旗下恒大地產將於今明兩日舉行債券持有人會議。
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中國恒大（3333）旗下恒大地產公告稱，「20恒大02」債券持有人會議將於今明兩日召開，審議議案包括《關於變更本期債券持有人會議相關時間的議案》、《關於調整「20恒大02」債券本息兌付安排的議案》，以及《關於要求發行人承諾「不逃廢債」的議案》。
再被強制執行42億

恒大地產將於今明兩日舉行債券持有人會議，審議調整一筆境內債本息兌付安排議案，有關議案申請將回售部份債券兌付日，由原定本月26日，調整為11月26日，債券付息日及計息期限亦會進行相關調整。

另一方面，據內地企業信息查詢平台天眼查App顯示，恒大旗下恒大地產、恒大地產集團成都、成都深港石化、成都心怡房地產開發、振鷹環球新增被執行人信息，執行標的約41.83億元人民幣，關聯案件為成都心怡房地產開發相關案件，執行法院為成都市中級人民法院。
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