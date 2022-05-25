A股偏軟恒指挫357點 電動車科技股齊捱沽

國務院周一晚決定將階段性減徵部份乘用車購置稅600億元人民幣，傳統汽車股走強，長城汽車（2333）逆市急升5.1%，收報12.42元；吉利汽車（175）急漲3.52%，收報14.12元，為表現最好恒指成份股；東風汽車（489）漲1.1%，收報5.7元。
濠賭股受壓 金沙跌逾7%
電動車股則走弱，當中小鵬汽車（9868）首季業績不及預期，股價插9.1%，收報82.55元；蔚來（9866）瀉8.1%，收報121.7元；理想汽車（2015）下滑2.6%，收報89.8元；比亞迪（1211）挫5.8%，收報254.8元。
國家移民管理局呼籲居民非必要非緊急不出境，濠賭股受壓，金沙中國（1928）挫7.5%，收報14元，為最表現最差恒指成份股；銀娛（027）跌5.2%，收報38.95元；永利澳門（1128）跌2.8%，收報4.2元；新濠（200）跌3.3%，收報4.94元；美高梅中國（2282）跌4.7%，收報3.67元；澳博（880）跌3.8%，收報3.01元。
科技股走弱，騰訊（700）跌2.5%，收報338元；阿里巴巴（9988）跌1.8%，收報83.6元；京東（9618）瀉5.3%，收報201.6元；美團點評（3690）挫4.8%，收報159.6元；快手（1024）跌3.9%，收報63.35元；小米（1810）跌近3%，收報11.16元。
香港股票分析師協會理事連敬涵表示，美股隔晚上揚，但氣氛未明，加上美股期貨周二早上受壓，因此恒指昨日未能承接美股升勢。
他續指港股市場現時信心不足，資金入市謹慎，短期內上望20800點有阻力，低位19500點有支持。