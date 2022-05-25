  • 2022年5月25日 星期三
  • 24º
  • 97%
  • facebook
  • Weibo
  • RSS
熱門： 天線得得BKk plus5萬蚊暗角之彎Alton

日報新聞 > 金融

網易首季盈利勝預期

2022-05-25 列印
■網易公佈首季股東應佔溢利按年跌1.01%。
Previous Next

網易（9999）公佈截至3月底止首季業績，股東應佔溢利按年跌1.01%，至43.94億元（人民幣，下同），每股基本淨利潤1.34元。若以非公認會計準則（Non-GAAP）計，經調整盈利51億元人民幣，按年微升0.73%，較預期為佳。首季每股派息0.0644美元（約0.502港元），每股ADS派0.322美元（約2.51港元）。
雲音樂虧損收窄89%

期內收入按年增14.8%，至236億元。按業務劃分，網上遊戲服務收入按年增逾15%，至173億元；創新業務及其他業務收入按年升逾11%，至30億元。

另一方面，網易旗下雲音樂（9899）公佈，今年首季虧損1.8億元，按年收窄89.2%；經調整虧損1.5億元，按年收窄46.6%；收入20.67億元，按年增38.6%；毛利為2.5億元，去年同期則錄5395.1萬元毛虧損。期內網上音樂服務月活躍用戶達1.8億人，按年跌0.76%。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
頭條日報X OTO 父母親節感謝賞
下載星島頭條App
hd