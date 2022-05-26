大行唱好車股熱炒 港股乏力微升59點

美股期貨早市造好，加上A股回暖，恒指昨日輕微高開3點後窄幅上落，恒指收報20171點，升59點；國企指數收報6898點，漲15點；科指收報4043點，升11點，成交金額1034億元。



繼國策支持汽車購置後，中金等大行睇好傳統車股，傳統車股再升，長城汽車（2333）急升10.8%，收報13.76元；吉利汽車（175）漲4.5%，收報14.76元，為表現最好恒指成份股；東風汽車（489）漲4%，收報5.93元；廣汽（2238）升3.3%，收報7.21元；比亞迪（1211）上漲2.5%，收報261.2元。

金融股造好 滙控漲逾3%



外媒引述消息指，中美就中概股審計合規問題取得進展，但仍有分歧，相關股份偏軟，阿里巴巴（9988）跌1.5%，收報82.35元；京東（9618）跌1.5%，收報198.6元；百度（9888）下滑1.5%，收報115.5元；嗶哩嗶哩（9626）跌4.3%，收報152元；萬國數據（9698）跌7.1%，收報25.35元。



本地金融股造好，滙控（005）漲3.1%，收報50.95元；中銀香港（2388）升1.4%，收報29.75元；渣打（2888）揚1.1%，收報59.8元；東亞銀行（023）漲0.5%，收報11.26元。



周二放榜的網易（9999）及快手（1024）首季業績勝預期，網易升3.1%，收報155.6元；快手漲5.4%，收報66.75元。知乎（2390）擬啟動新一輪裁員，股價急跌9.9%，收報20.45元；李寧（2331）跌3.1%，收報50.65元，為表現最差恒指成份股。另外，騰訊（700）跌1.2%，收報334元；中國移動（941）則升1.1%，收報51元。

分析：大市50天線料遇阻



中薇證券研究部董事黃偉豪表示，市場對美股、美聯儲加息及內地疫情、經濟下行等因素存憂慮，加上現時暫未有利好消息支持港股急彈，造成恒指高位站不穩。他續指，即使市場仍有憂慮，但預料恒指短線不會急跌，低見19100點有支持，惟上望50天線20800至20900點有阻力。