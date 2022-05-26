美指審計監管存分歧 中證監：進展順利

中美監管機構就在美上市的中概股審計僵持已久，美國證監會（SEC）國際事務主管費舍爾（Y J Fischer）在周二出席公開場合時表示，中美審計談判仍存重大分歧，並首次提出雙方如未能在11月22日前達成協議，中概股難逃由美股退市命運。中證監昨日表示，中美審計監管問題磋商大致進展順利，將繼續保持着密切溝通，以達成符合兩國法律及監管要求，強調一貫主張通過平等合作解決審計監管問題，態度始終是積極以及具建設性。

中概股恐於明年初退市



費舍爾指，雙方在磋商時仍然存在重大分歧，即使能夠在短時間內達成共識，亦只是滿足法定要求的第一步，之後美方亦要到中國進行現場調查，並要決定美方是否能夠自由選擇檢視核數師和底稿等。



她又表示，美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）需要在今年11月22日前，完成對在美上市中企審計檢查，以滿足美國合規要求，否則不合規的中國企業，將於2023年初退市。