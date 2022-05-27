車股回吐航空股起飛 恒指高開低收55點

聯儲局公佈上次議息紀錄，較市場預期更「鷹派」，並預計今季經濟穩健增長，美股隔晚造好，惟港股昨日高開百點後倒跌，曾跌逾280點低見19890點，尾市跌幅收窄，二萬大關失而復得，恒指收報20116點，跌55點；國指收報6877點，下跌21點，科指收報4033點，跌9點，成交額955億元。



傳統車股回吐，長汽（2333）跌2.2%，收報13.46元；吉利（175）下滑1.8%，收報14.5元；廣汽（2238）跌0.7%，收報7.16元；北京汽車（1958）跌1.2%，收報2.45元。



藍籌股中，阿里巴巴（9988）績前跌1.5%，收報81.1元；同系阿里健康（241）周三公佈業績蝕2.66億元，昨日收跌2.63%，報3.7元；碧桂園服務（6098）跌5.7%，收報27.5元。



騰訊（700）升0.06%，收報334.2元；網易（9999）升0.2%，收報155.9元；快手（1024）漲1.6%，收報67.8元；中海油（883）升1.6%，收報11.6元；比亞迪（1211）上漲1%，收報263.8元；兗礦能源（1171）急漲近5%，收報26.3元。

傳分拆印尼業務 滙控微升



內地財政部與民航局發佈國內客運航班財政補貼通知，航空股及機場股走高，南方航空（1055）升1.2%，收報4.24元；國航（753）揚1.5%，收報5.48元；東方航空（670）升1.1%，收報2.71元；中航信息（696）飆5.6%，收報11.76元；中銀航空租賃（2588）升2%，收報63.6元；首都機場（694）升1.7%，收報4.25元。國泰（293）亦漲2.2%，收報7.97元。



另外，恒安國際（1044）升3.1%，收報37.85元，為表現最好藍籌股；滙控（005）傳擬分拆印尼業務上市，股價升0.5%，收報51.2元；聯想（992）公佈今年首季業績向好，純利按年增長72%，股價漲1.1%，收報7.27元；內地工信部部長肖亞慶表示，5G在復工復產發揮重要作用，中興（763）飆5.6%，收報16.5元。



獨立股評人李聲揚表示，人民幣走弱拖累港股偏軟，惟隔晚美股造好，及現時內地科網股的監管風暴暫告一段落等，短期內對港股持審慎樂觀態度，但由於近期大市成交額低迷，暫沒有恒指短期目標。