凱知樂股東趁高沽貨賺百萬

「天線得得B」事件中的Kkplus母企凱知樂（2122）股價周二離奇抽升，聯交所昨日披露，凱知樂第二大股東EUROJOY LIMITED（歐之樂）當日趁機在場內沽出600萬股凱知樂，平均作價每股0.1895元，最高價為每股0.23元，套現113.7萬元，持股量由9%降至8.25%。



EUROJOY為凱知樂上市前股東，其唯一股東FCPR Cathay Capital II為一間向法國當局登記的私募股權投資基金，上市前以131.3元認購13130股，每股成本價0.01元，而凱知樂上市價為1.55元，上市時EUROJOY持有凱知樂9.85%股權。以其周二出售價計，EUROJOY勁賺107.7萬元。



凱知樂周二炒高86%後升幅急速收窄，收報0.18元，升17.6%，當日成交股數達7622.6萬股，意味7.87%成交來自主要股東減持。凱知樂昨收報0.175元，跌5.41%。