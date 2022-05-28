中概股發威 恒指高收581點

外圍氣氛回暖，中概股狀態大勇，阿里巴巴（9988）績後勁飆12%，帶動港股高開，日內升幅收窄，惟尾市再獲好友反攻，恒指最終收報20679點，升581點，一口氣升穿10天線及20天線，仍受制50天線，大市成交增至1200億元。全周恒指累計微跌19點，高低波幅889點，北水連續15日淨流入。



美國加息步伐預期放緩，美銀料聯儲局在9月或因經濟轉差而暫停加息，隔晚美股急彈，加上中概股業績勝預期，在美股時段率先發力，刺激港股高開529點，初段最多曾升663點後便反覆回吐，升幅一度收窄至378點，但收市前買盤再現，最終收報20697點，升581點；國指收報7082點，升205點；科指單日大漲153點，報4186點，大市成交額1200億元。全周恒指累跌19點，國指累跌38點，科指累跌97點。

阿里績後勁飆12%



阿里巴巴上季經調整純利按年跌24%，但仍勝預期，紛獲大行唱好，股價最多勁飆近14%，收市仍漲12.2%報91元，為表現最好藍籌股，單隻股份貢獻恒指155點升幅。另外，百度（9888）季績亦對辦，股價勁升14.3%，收報132.2元，是表現最好科指成份股。



「ATMXJN」升勢顯著，京東（9618）升5.6%，收報208.4元；網易（9999）升4.4%，收報162.8元；美團（3690）升3.3%，收報163.9元；小米（1810）升2.7%，收報11.6元；騰訊（700）升2.3%，收報341.8元。



重磅金融股省鏡，平保（2318）揚3.9%，收報48.4元；友邦保險（1299）升2.9%，收報79.25元；建行（939）上升2.3%，收報5.81元；滙控升1.5%，收報51.95元。表現最差藍籌股為信義光能（00968），收跌1.6%報13.28元。



油價再上，中海油飆3.5%，收報12元，創兩年新高，其A股更升停板；中石油（857）揚2.2%，收報4.13元；中石化（386）升1.2%，收報4.13元。

旅遊股啟程 東瀛遊急升12%



旅遊股啟程，日本將中、港、台等100個地區列入低風險的「藍色名單」，下月10日起可免除入境時檢疫及居家隔離，東瀛遊（6882）漲12.3%，收報0.64元；同程旅行（780）升7.5%，收報14元；攜程（9961）升7.1%，報166.4元；香港中旅（308）升2.2%，收報1.39元。



第一上海首席策略分析師葉尚志表示，美股止跌回升，科網股業績亦推動港股有進一步反彈空間，對後市走勢正面，相信有機會彈至21300點，如投資氣氛好轉，更有力挑戰22500，若短期回吐至20000關，亦是中長線吸納良機。