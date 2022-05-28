Silicon Hill最平496.8萬

■圖為2房單位，以翠景閣第3座9樓B2室為藍本，面積405方呎。

■此為3房（1套）單位，面積640方呎。

一手市場旺勢不減，新地連環推盤應市，旗下大盤大埔白石角Silicon Hill日前開價，首批116伙，折實均呎17498元，數天後原價加推58伙，折實均呎17335元，兩批戶型涵蓋1房至3房，折實入場價496.8萬，料短期推售。新地副董事總經理雷霆表示，Silicon Hill首張價單116伙，實用面積由285方呎至770方呎，涵蓋1房至3房（1套）連儲物房，以最高折扣優惠17.5%計算，折實平均呎價17498元。涵蓋1房至3房發展商周四（26日）加推58伙，折實平均呎價17335元，包括1房及2房間隔，並首度推出2房梗廚單位，發展商指屬原價加推。此張價單定價由602.19萬至954.77萬，價單呎價20191至24551元，扣除17.5%優惠後，折實價由約496.8萬至787.68萬，折實呎價16658至20254元。Silicon Hill兩批合共174伙，入場單位為翠景閣2座1樓B8室，面積291方呎，屬1房戶，折實價496.8萬，折實呎價17072元。發展商為買家提供5種付款方法，包括現金付款計劃、靈活付款計劃、首置Smart付款計劃、Upgrade置Smart付款計劃及360日付款計劃。買家可享最高達17.5%折扣。發展商亦提供一按及二按安排，最高可達樓價8成，若不使用二按，可獲4%特別現金回贈。Silicon Hill位處優景里63號，毗鄰擬建中的港鐵科學園/白石角站，分期發展，共1871伙，第1期共576個單位。