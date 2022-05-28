中原地產副分區營業經理羅偉蓮表示，元朗錦綉花園最新錄得金竹東路8號單號屋成交，面積891方呎，開價約1250萬，經議價後以1200萬沽出，呎價13468元，新買家為換樓客，見單位間隔合用，即決定入市自用。據了解，原業主2006年以320萬買入上址，持貨約16年，轉手帳面獲利約880萬，單位期內升值2.8倍。
萬景峯1380萬易手
美聯物業高級營業經理戴偉強表示，荃灣萬景峯本月暫錄約3宗二手買賣，屋苑剛成交2座中層B室，面積約670方呎，享開揚市景。戴偉強表示，客人對比過區內數個指標屋苑後，認為萬景峰間隔較為合適，而且配套齊全，故鎖定該屋苑覓心儀盤源，數日前上門睇樓後，即時落票承接，惟當時業主怕後悔沽貨，最終考慮幾日後才落實成交，單位以1380萬易手，呎價約20597元。資料顯示，原業主2007年10月以約460.8萬購入上述物業，轉手帳面大幅獲利約919.2萬，期間升值約2倍。
君匯港獲上車客1008萬承接
利嘉閣地產高級聯席董事甘尚德表示，新近促成奧運站君匯港6座高層G室的二手成交，面積約473方呎，採兩房間隔，獲上車客垂青，以1008萬購入，折合呎價約21311元。據了解，上述單位原業主2014年6月以約638萬購入單位，持貨約8年，轉手帳面獲利約370萬，期內物業升值約58%。