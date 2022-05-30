憧憬美通脹見頂ETF互通料刺激交投 外圍回穩 恒指料向好

美國核心個人消費支出（PCE）連續兩個月回落，投資者憧憬通脹見頂，美股上周五表現造好。有市場分析指，受外圍氣氛推動，加上ETF納入「港股通」有利股市交投，預料恒指周一將會高開，本周恒指料反覆向上，波幅介乎300點至500點之間。



美國通脹緩和，資金流入股市，杜指上周五收漲1.76%，報33212點；納指升3.33%，報12131點；標普揚2.47%，報4158點。上周五恒指升581點，收報20679點；夜期收報20854點，高水157點。按重磅股在美國上市的預託證券推算，恒指或會高開79點。

阿里騰訊ADR齊漲0.7%



阿里巴巴（9988）在美國的收市價，較香港上周五收市升0.71%，折合報91.65港元；騰訊（700）ADR升0.72%，折合報344.26港元；滙豐控股（005）ADR升1.8%，折合報52.89港元；美團（3690）ADR升0.74%，折合報165.11港元。



光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基表示，美股回升有望利好港股表現，加上近期美元轉弱，變相令亞洲貨幣弱勢情況緩和，相信將利好股市表現。另外，最近內地疫情逐漸受控，企業開始復工復產，以及中央推出多項經濟刺激措施，向股市釋放正面訊號。他預料，恒指周一將會高開，由於多項經濟數據將會出爐，料港股波幅會較大，在港股估值偏低的情況下，本周恒指將反覆向上，波幅介乎300點至500點之間。



中國證監會及香港證監會上周五發出聯合公告，兩地交易所將交易所買賣基金（ETF）納入互聯互通。林樵基指，由於ETF追蹤指數，該等ETF納入互聯互通之後，指數成份股被買入的機會將增加，令股份成交量上升，這將有助增加整體股票市場交投，利好股市投資氣氛。



展望本周，多項中美重要經濟數據將會出爐，包括內地5月官方製造業及非製造業採購經理指數（PMI），以及美國5月非農就業數據。另外，美團將於6月2日公佈今年第一季業績，林樵基預料，美團首季業績表現欠佳，但市場展望在內地開始復工復產下，或有望刺激市場需求。

衛哲發起SPAC通過上市聆訊



另外，阿里巴巴（9988）前執行副總裁衛哲有份發起的特殊目的收購公司（SPAC）Vision Deal HK Acquisition，昨日通過上市聆訊，將是本港第二隻SPAC。早前市傳集資約1.3億美元（約10.1億港元），最快本周接受認購。