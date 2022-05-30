渣打綠色金融表現佳 看好業務「有排增長」

香港的綠色及可持續金融開始進入爆發增長期。渣打香港企業、金融機構及商業銀行部本地企業主管紀鷺禧表示，該行去年可持續金融收入錄得高雙位數升幅，今年首季表現亦非常強勁，料全年可保持強勁的增長動力。她相信，持續金融業務未來將「有排增長」。



紀鷺禧接受本報專訪時表示，截至2021年年中，渣打香港的綠色資產達5.5億美元，按年升15倍，相信今年續以大幅倍數增長。她指，雖然目前資本市場較為波動，企業客戶未必發行綠色債券，但仍進行很多可持續金融相關交易，例如可持續貸款、外匯對沖及存款等，其中可持續存款甚受企業客戶歡迎，而且該行今年接獲有意進行相關交易的企業數目遠多於去年，相信今年可持續金融收入增長將保持強勁。

國際企業重視ESG要求



對於近年港區的綠色資產能有如此高速的增長，並已形成一個勢頭，她歸納了幾大驅動因素，包括很多企業，尤其上市公司，所面對的國際大投資者對ESG（環境、社會及管治）都很有要求，其投資舉動將影響一家上市公司的股價，故企業都會盡力滿足ESG的要求；政府牽頭及監管要求對綠色及可持續金融也發揮着推動作用，如政府發行綠債、港交所要求上市公司作ESG信息披露。



香港的綠色及可持續金融發展已醞釀了好幾年，紀鷺禧稱，現時終於開始落地，並見愈來愈多企業的態度由觀望轉為受落，且有實際行動，這亦要多得政府、公營機構及私營龍頭企業先後發起的帶頭作用。她相信可持續金融正式進入爆發增長期。

中國碳中和帶來商機



她又指，中國要達致碳中和的目標，將帶來35萬億美元的融資缺口，當中很大部份或需在國際進行融資，而香港作為國際金融中心，絕對是一個很好的融資平台，即使只有一半的融資經香港進行，也可為香港帶來龐大商機。