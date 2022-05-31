恒指漲426點破二萬一

市場憧憬通脹見頂，美股上周五造好，上海有序推進復工復產，港股周一高開236點，其後升幅擴大，恒指重上21000關，更升穿50天線，收報21123點，飆升426點或2.06%。科指收報4352點，升165點或3.94%；大市成交1288.11億元。



國企指數收報7255，漲172點或2.44%。5月期指收報21067，升313點，成交7861張。6月期指收報20992，升425點，低水131點，成交9.32萬張。

內需受捧 李寧升11%



科網股領漲，其中深圳市推出刺激消費措施，將透過美團（3690）及京東（9618）平台發放紅包及消費券，美團升6.83%，收造175.1元；京東升6.91%，收報222.8元；阿里巴巴（9988）升4.29%，收造94.9元；騰訊（700）升2.4%，收造350元。



上海公佈《上海市加快經濟恢復和重振行動方案》，當中提到大力促進消費加快恢復，內地消費股造好，李寧（2331）急升11.02%，收造58.45元，為表現最好的恒指成份股；安踏體育（2020）上揚5.91%，收造86.85元；海底撈（6862）急升9.72%，而九毛九（9922）亦升9.6%。



6月1日起上海企業將取消復工復產白名單，及重振方案中亦提到置換電動車每輛補貼1萬元，新能源汽車股造好，小鵬汽車（9868）升5.97%，收報89.65元；比亞迪（1211）升2.38%，收報275元。不過內房股偏軟，華潤置地（1109）逆市跌2.41%，收報34.45元；龍湖（960）跌1.29%。

專家：上望目標21300



香港股票分析師協會理事連敬涵表示，美股上周多日造好，內地各個城市陸續推出救市措施等，市場氣氛轉好，料短期內企穩50天線20800點，上望目標21300點。他續指，內房股逆市偏軟，主要由於其債務、內需銷售等結構問題沒解決，即使內地已推出系列措施救市，市場對內房仍信心不足。