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電商「618」促銷開跑 京東家電預售增兩倍

2022-05-31 列印
■「京東黑板報」公眾號披露，截至29日，參與預售的商品種類較去年提升超過20%。資料圖片
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內地「618」促銷活動開跑，京東（9618）「618」預售於本月23日開始，「京東黑板報」公眾號披露，截至29日，參與預售的商品種類較去年提升超過20%，其中小米（1810）、聯想（992）、華為、美的等品牌預售定單額已逾一億元（人民幣，下同）。京東618預售期間，家用電器整體預售定單金額按年大升200%，家電新品預售定單量按年增長超過3倍。
天貓首輪今晚8時開始

另外，阿里巴巴（9988）2022年天貓618活動首輪售賣期將於5月31日晚上8時起開始。集團稱，除了推出「滿300元減50元人民幣」滿減優惠，今年活動更通過一系列商家扶持措施，在資金周轉、商家教育、商品進口及物流調配等層面幫助商家在疫情挑戰下，提供穩定供應鏈服務，降低成本兼提高效率，尋找銷售增長的確定性。
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