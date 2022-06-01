恒指五窮月升325點 吉利累漲兩成最威

內地5月製造業PMI好過預期，國務院再出紮實穩住經濟的一籃子政策措施保經濟增長，A股三大指數齊升，恒指昨日低開17點後反覆向上，恒指收報21415點，升291點；國企指數收報7416點，漲161點，科指收報4483點，升131點，成交金額2456億元。



整個5月計，恒指累升325點；吉利汽車（175）為5月表現最好恒指成份股，累升20.74%；豪賭股金沙中國（1928）為5月表現最差恒指成份股，累跌15.19%。



財政部及稅務總局發佈關於減徵部份乘用車車輛購置稅的通知，對購置日期在6月1日至12月31日期間內、且車價（不含增值稅）不超過30萬元人民幣的2.0升及以下排量乘用車，減半徵收車輛購置稅。汽車股造好，吉利升2.9%，收報15元；比亞迪（1211）升1.8%，收報280元；廣汽（2238）漲2.3% ，收報7.43元；長城汽車（2333）急升7.3%，收報14.12元。

電力股炒上 協鑫新能源飆19%



上海周三起全面有序恢復正常生產生活秩序，內需消費股續升，青島啤酒（168）漲4.2%，收報67.8元；海底撈（6862）飆6.3%，收報15.6元；九毛九（9922）升7.4%，收報18.38元。



電力股走強，中國電力（2380）急升10.2%，收報3.99元；華能（902）揚8.7%，收報3.99元；華潤電力（836）急漲8.6%，收報16.16元；協鑫新能源（451）勁飆19.85%，收報0.157元。



另外，美團（3690）旗下美團外賣宣佈投入4000萬元人民幣助上海餐飲商戶復工，美團股價升6.8%，收造187元；碧桂園服務（6098）升近8%，收報31.1元，為表現最好恒指成份股。



光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基表示，港股在內地利好經濟政策及A股攀升等刺激下走高，市場憧憬內地6、7月繼續造好，預計6月底內恒指可望挑戰22500點，往下20500點料有支持。