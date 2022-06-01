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貝殼首季經調整少賺98%

2022-06-01 列印
■貝殼主席兼首席執行官彭永東承認，部份城市首季引發新變種疫情，以及宏觀經濟前景疲軟帶來重大不確定性，令行業面臨重重挑戰。資料圖片
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貝殼（2423）公佈，首季淨收入按年跌39.4%，至125億元（人民幣，下同）；期內列帳由盈轉虧，蝕6.18億元；經調整純利2927.6萬元，按年大減98%；毛利22億元，按年大跌54.17%；毛利率17.7%，按年減5.6個百分點。公司解釋，由於鏈家經紀人的固定薪酬成本佔收入比例相對較高，導致存量房交易貢獻利潤率較低。
擬斥10億美元回購

公司並宣佈有意回購股份，提出在12個月內回購最多10億美元的美國存託憑證（ADS），刺激其股價於盤前曾升近9%，見12.5美元。上季公司總交易額5860億元，按年跌45.2%。其中新房總交易額1927億元，按年減少43.9%；存量房（二手樓）總交易額按年跌逾44%，至3741億元。

貝殼主席兼首席執行官彭永東承認，部份城市首季引發新變種疫情，以及宏觀經濟前景疲軟帶來重大不確定性，總交易額跌45%，亦反映行業面臨重重挑戰。
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