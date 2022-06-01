貝殼首季經調整少賺98%

第六場三班一六五○米。此場隔晚大熱是「波爾多」。雖然一匹馬跑變化地時演出大幅進步，並不一定靠場地之助，也有可能是本身進步，而剛巧遇上跑變化地而已；但「波爾多」前仗初次在港上名也是遇天雨，加上本身是來自...

2022-06-01