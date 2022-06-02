科網股受壓恒指挫120點 內房MSCI新貴逆市炒上

美股隔晚回吐，加上財新中國5月製造業PMI連續3個月處於收縮水平，恒指昨日輕微低開7點後，反覆向下，曾跌逾200點，低見21154點，尾市跌幅收窄，恒指收報21294點，跌120點；國企指數收報7345點，跌71點；科指跌50點，收報4433點，成交金額1260億元。



科網股受壓，阿里巴巴（9988）跌1.7%，收報94.6元；京東（9618）跌0.8%，收報224.2元；百度（9888）急跌近5%，收報140.2元；騰訊（700）跌0.55%，收報360.4元；網易（9999）跌4.1%，收報163.3元；美團（3690）跌2.4%，收報182.5元。



澳門博彩監察協調局公佈，5月博彩收入33.41億澳門元，按年跌68%，按月升24%。濠賭股個別發展。金沙（1928）跌0.4%，收報14.94元；銀娛（027）降0.8%，收報41.5元；澳博（880）走低1.8%，收報3.28元；美高梅（2282）逆市升0.5%，收報3.98元。

泡泡瑪特急漲近一成



MSCI昨日收市後換馬，MSCI新貴逆市向上，泡泡瑪特（9992）急升9.8%，收報33.2元；東方海外（316）急升5.8%，收報255元；特步（1368）升2.5%，收報11.58元；廣汽（2238）揚1.8%，收報7.56元；招金（1818）升0.2%，收報6.84元。



內房股及本地地產股普遍逆市向好，中國海外（688）升3.5%，收報23.6元，為表現最好恒指成份股；越秀地產（123）升4.3%，收報8.9元；恒地（012）升1.7%，收報33.85元；新地（016）升1.4%，收報97.25元。



宏高證券投資經理梁杰文表示，港股昨日向下或由於股市近日連升正處高位，市場出現畏高情緒，加上外圍股市隔晚回吐，及現時油價處於高位等，市場對加息預期感憂慮。他續指，內地疫情緩和與推出系列保經濟政策，令市場氣氛轉好，短期內可上望22000點，往下可企穩10天線約20179點。