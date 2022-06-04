惠譽因資訊不足 撤銷對恒大評級

深陷財困的中國恒大（3333）可謂四面楚歌，上月被法院沒收逾41億元人民幣資產，以及著手處置美元債之際，恒大卻退出國際評級機構的評級過程，惠譽以「所得資訊不足」為由，決定撤銷對該集團及其兩家子公司的信用評級。同樣陷入債務困境的花樣年（1777）與旗下彩生活（1778）聯合公佈，其主席潘軍已完成聯交所要求的監管和法律議題的培訓。



惠譽指出，此次撤銷評級主要由於恒大及其子公司已選擇停止參與評級過程，而該行由於沒有足夠資訊為相關公司提供評級或分析服務。惠譽在聲明中表示，撤銷中國恒大以及旗下恒大地產和天基控股評級「C」，以及天基控股所擔保的由Scenery Journey Limited發行的高級無擔保票據評級「C」。早在去年12月，恒大曾因未能在寬限期結束前支付子公司景程發行的兩隻美元債利息，遭惠譽調降評級至「有限違約」。

花樣年主席完成監管法律培訓



恒大除債務危機未除，亦要繼續面對罰款，上月20日，由於涉及成都心怡房地產開發有限公司相關案件，恒大地產集團、恒大地產成都、成都深港石化、成都心怡房地產開發、振鷹環球新增被執行人信息（即沒收資產以償還債項），執行標的約為41.83億元人民幣，執行法院為成都市中級人民法院。上月中恒大已遭執行標的達16.9億元人民幣，執行法院為廣州市中級人民法院，而恒大累計被執行總金額逾180億元人民幣。



已就重組方案與境外債權人開展實質性溝通的花樣年，近日聯合下屬物管公司彩生活宣佈，其主席兼首席執行官潘軍，已完成聯交所要求共計17個小時的涉及有關監管和法律議題（包括聯交所《上市規則》合規事宜）的培訓。培訓完成後，花樣年及彩生活已各自向聯交所上市科提供由培訓機構發出的完全合規書面證明。



另外，克而瑞發表最新報告顯示，其監測的30城5月住房成交面積按月增長4%，按年仍下跌59%，與4月數據基本持平；值得注意的是，內房成交跌幅沒有進一步擴大，意味內地樓市或已築底。

內地樓市或已築底



由報告可知，內地30個重點監測城市5月新增供應面積1114萬平方米，按月下降33%，按年回落54%；而今年首五個月累計按年減少46%，整體的供應仍處於低位，惟跌幅有小幅收窄趨勢。



其中，一線城市新房供應量大幅縮量，5月整體供應面積約117萬平方米，較上月大幅回落67%，較去年同期減少31%。北京及上海兩大一線城市，因受新冠疫情突襲影響，供應量顯著縮減，按月跌幅均在九成以上；但首五個月累計按年仍增長38%，好於去年同期。