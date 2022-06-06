內地出招穩經濟 監管風暴已過去 恒指本月樂觀 上望22500

美國上周公佈5月非農業職位增長達39萬個，好過市場預期，令聯儲局暫停加息的憧憬落空，加上特斯拉傳裁員及大摩唱淡蘋果，美股三大指數上周五齊跌，杜指及納指跌逾300點，恒指上周夜期卻急升313點，收21257點，高水175點。分析指，美團（3690）業務勝預期，或是帶動夜期上揚的原因之一，而前人行官員表明新經濟監管風暴已過去，市場憧憬有刺激作用，料今日港股將高開，本月上望22500，短線21500有阻力。



港股美國預託證券（ADR）港股比例指數收報21133點，較港收市高51點。其中，美團業績勝市場預期，美團ADR造好，較港股上周收市價高約8% 。

內銀內房股獲看好



光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基表示，本周將繼續消化內地上周推出的刺激政策，相信內地推出的系列政策將利於經濟發展，以及上周五恒指夜期高水175點，料今日股市將高開，6月份底線是21000點，上落300至500點；同時，美股上周或因連升幾日，近期需要調整，再加上油價上漲，可能對本周股市有影響。



他續指， 內地復工復產的速度與經濟改善幅度勝預期，對內地經濟前景持正面憧憬態度，料近期中資股流失的資金將回流，市場的焦點或將放在內銀股及內房股上，因為內地人行支持銀行借貸與內地多個城市推行樓市鬆綁政策。



耀才證券研究部總監植耀輝表示，大型科技股業績普遍勝預期，有利大市氣氛，若A股配合升市，料港股今日高開機會較大。本周要留意內地公佈5月進出口及通脹數據，若數據不太理想，市場或憧憬中央推出更多利好政策及加大寬鬆調節力度。對本月港股傾樂觀，本月上望22500，短線21500有阻力。



另外，前中國人民銀行貨幣政策委員會委員李稻葵近日出席活動時表示，內地政府的監管風暴已基本結束，未來政策的重點將是恢復投資者信心。林樵基表示 ，內地的經濟現狀或將促進政府不再收緊對新經濟股的監管，阿里巴巴（9988）、美團等新經濟股在嚴厲的監管中，業績都勝過預期，料新經濟股最壞的時期已過去，對其後市發展持正面態度。

蔚來嗶哩嗶哩本周放榜



展望本周，中美多項數據，包括美國原油庫存、新申請失業金人數及5月居民消費價格指數；內地財新5月服務業PMI指數、進出口貿易額、5月居民消費價格指數（CPI）及生產者物價指數（PPI），以及澳洲與歐洲央行6月利率決議等將出爐。另外，蔚來（9866）、嗶哩嗶哩（9626）等公司亦將於本周內公佈第一季財報。