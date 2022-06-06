屈臣氏鹼性水銷量倍增 力推健康飲品迎合需求

飲料零售市場競爭激烈，長和（001）旗下屈臣氏實業部份飲料產品於疫情下仍熱銷，當中港版鹼性水──「鹼性水9.0」更於上半年升近倍。屈臣氏實業董事總經理陳雲美解釋，其產品之所以能保持暢銷，秘訣在於「Uniqueness（獨特性）、Innovative（創新）」。她透露，今年會力推健康、保健飲品，以切合不同年齡層需要。



屈臣氏實業有逾30種零售飲品品牌，年銷超過6億3千萬升飲料。陳雲美表示，集團旗下不少產品今年錄得良好升幅，當中「鹼性水9.0」更於疫情下大賣，今年上半年升幅接近翻倍。她表示，集團發現，以往港人如要飲鹼性水的話需買「來佬貨」，價格高達20元至30元一支。為應對市場需要，屈臣氏實業推出香港製造的鹼性水，為首個本地品牌推出的鹼性水產品。

產品重視獨特性創新



另外，旗下「IF 100%椰青水」同樣熱銷，陳雲美指，其產品之所以能保持暢銷，全憑努力研發及積極開拓不同產品來源，指「好多人想抄都抄唔到」，強調其理念在於獨特性及創新」。



她又指，屈臣氏實業是120年的老牌子，集團以QA（品質保證）、QC（品質管制）行先，指「如果過唔到QA、QC寧願唔賣」，以維持品質保證。



為迎合多元市場發展，緊貼顧客喜好，屈臣氏將推出健康、保健飲品，以切合不同年齡層需要，包括今年新推出的茶飲「一言茶」；去年十二月底推出的「WATSLIFE 滴雞精」亦將陸續推出新口味。



除了引入「IF 100%椰青水」外，集團亦將於今年7月至8月推出自家品牌的椰青水。

盼夏天生意額急彈



陳雲美坦言疫情對其業務有一定影響，集團不少餐飲業客戶於疫情下停業。惟隨著本港社交距離措施逐步放寬，食肆恢復營業，集團5月份生意額迅速回升。她期望，生意額於夏天會有明顯反彈。